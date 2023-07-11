За рулем был дедушка: 10-летняя девочка из Челябинской области погибла в ДТП в Зауралье

Фото: УГИБДД по курганской области

В Курганской области в ДТП погибла десятилетняя девочка из Челябинской области и пострадали четверо взрослых.

Авария произошла в минувшие выходные на дороге Курган-Куртамыш-Целинное. 69-летний дедушка девочки на LADA Granta выезжал со второстепенной дороги. При этом он не уступил двигавшейся по трассе LADA Vesta.

Vesta ударом выбросило в кювет. Машина опрокинулась.

— В результате дорожного происшествия скончалась десятилетняя девочка, — сообщили в управлении ГИБДД по Курганской области. — Во время движения она находилась на заднем пассажирском сиденье в автомобиле LADA Granta и была пристегнута ремнем безопасности.

В аварии пострадали водитель и 68-летняя пассажирка Granta. С места ДТП пенсионеров увезли в больницу.

Медицинскую помощь также оказали двум пассажиркам опрокинувшейся Vesta, женщинам 72 и 47 лет.

Напомним, на северо-западе Челябинска автомобиль сбил велосипедиста

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