Зверский зной: в Челябинске из-за аномальной жары закрыли детский контактный зоопарк

Животные переживают жару. Фото: Челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке 11 июля решили приостановить работу части площадок из-за сильной жары. Весь день не будут работать детский контактный зоопарк, прокат лошадей и пони. Животным, как и людям, на солнцепеке грозит перегрев.

— Берегите себя и своих питомцев! — обратились к посетителям в администрации зоопарка.

Напомним, по прогнозу метеорологов, 11 июля воздух в Челябинске разогреется до +40 градусов. В городе осадков не ожидают, а вот в районах Челябинской области могут пройти небольшие дожди и грозы.

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