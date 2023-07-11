Предприятие из Магнитогорска обеспечит российских металлургов прокатными валками

Соглашение подписали на международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге Фото: Егор ИВЛЕВ

«Российский фонд технологического развития» предоставит займ в размере 5 млрд рублей магнитогорскому заводу «Механоремонтный комплекс» (подразделение ММК). Цель — запуск производства кованых валков для холодного проката, чтобы заместить импортные аналоги. Пока подобные детали на 80% являются импортными: их замена затруднена, поскольку многие металлургические предприятия России сейчас находятся под санкциями.

Подписание соглашения прошло на полях международной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге при участии губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Займ будет предоставлен на льготных условиях: 1% годовых сроком на 7 лет.

— По большому счету, мы создаем целый новый завод с полным металлургическим циклом — выплавкой стали, термообработкой, ковкой. На этом оборудовании можно будет выпускать не только валки, но и другие крупногабаритные детали, поковки массой до 120 тонн, кованые, литые заготовки, ролики, валы, бандажи, муфты прокатных станов. Будет создано 700 новых рабочих мест, из них 365 — высокопроизводительных, — прокомментировал гендиректор ООО «Механоремонтный комплекс» Олег Ширяев.

Прежде всего прокатные валки магнитогорский завод будет поставлять на ММК, также в числе заказчиков — ЧТПЗ, «Северсталь», «Ависма» и другие ведущие металлургические предприятия страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.