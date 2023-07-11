В Кыштыме 1 сентября откроется термальный комплекс

Современный и будущий вид бассейна. Фото, иллюстрация: администрация Кыштыма

В Кыштыме откроют оздоровительно-развлекательный комплекс с разными видами бассейнов, двумя кафе, сауной и детскими игровыми площадками. Первых посетителей рассчитывают принять уже 1 сентября.

Комплекс расположится в строящемся микрорайоне на улице Образцова.

Как сообщили в администрации Кыштыма, в крытом бассейне «Пионер» будет три дорожки для заплывов. Для детей, обустроят отдельную чашу бассейна. Из городского бюджета планируют выделить деньги на создание детской секции по плаванию

Летом 2024 года комплекс дополнят уличной развлекательной зоной с термальным бассейном. К тому же времени надеются запустить новый маршрут общественного транспорта, чтобы кыштымцы смогли доехать до «Пионера».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.