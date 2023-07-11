В купеческой усадьбе в центре Челябинска устроят ночной пикник с палатками

Челябинскую "Усадьбу Рябинина" превратили в ресторан восточной кухни. Фото: Тимур Гареев

Любителей загородного отдыха, у которых по какой-то причине нет возможности выбраться из Челябинска в эти выходные приглашают в «Усадьбу Рябинина». Креативно-гастрономический кластер в особняке XIX века на улице Каслинской возле «Торгового центра» на одну ночь превратится в палаточный кемпинг.

Мероприятие «Ночь в палатках» пройдет во дворике усадьбы с 15 на 16 июля. Для гостей организуют шашлыки на ужин, посиделки у костра, а гитарист Иван Брюховецкий исполнит любимые хиты в акустике под закат солнца.

В полночь в конюшне усадьбы покажут кино; остаток ночи гости проведут в палатках, рассказывая друг другу страшилки. А утром на завтрак их обещают накормить блинами.

Стоимость участия — 1000 рублей. Палатки просят приносить с собой, организатор встречи, Тимур Гареев, обещает помочь с их установкой.

Напомним, «Усадьба Рябинина» возобновила работу в качестве креативного пространства с рестораном в июне этого года.

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