Арктический автобус и скоростные лифты: что представила Челябинская область на «Иннопроме»

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о региональных разработках, представленных на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Алексей Текслер отметил, что за последние полтора года южноуральские предприятия многое сделали, чтобы заместить импорт и обеспечить стране технологический суверенитет.

— На слуху находятся «Арктический автобус» и троллейбусы, которые начали выпускать в Челябинске, однако значимых разработок, которые появились в области, гораздо больше, — обратил внимание губернатор.

Так, в регионе наладили выпуск лифтов: модель, скорость которой 4 метра в секунду, производит завод «Витчел», он же разрабатывает еще более скоростную версию. «Приводная техника» разработала взрывозащищенные двигатели для буровых установок, которые могут использоваться на суше и на море.

Алексей Текслер добавил, что в области также создаются промышленные роботы, которые скоро выйдут в серийное производство на строящемся «Заводе роботов». Глава региона выразил уверенность, что спецтехника и уникальное оборудование, производящиеся в Челябинской области, будут востребованы не только в России, но и у зарубежных партнеров.