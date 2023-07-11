В Челябинске на неделю ограничат движение по улице Косарева

На улице Косарева укладывают трубы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске с 6:00 11 июля ограничат проезд по улице Косарева. Закрыты будут две полосы в направлении на север около дома №97А по улице Братьев Кашириных.

На участке прокладывают теплотрассу. Из-за этого с 8 по 11 июля дорога была полностью перекрыта. Теперь движение разрешат хотя бы по части улицы.

Схема: администрация челябинска

Как сообщили в мэрии, ограничения перестанут действовать в 24:00 18 июля.

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