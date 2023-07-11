Ремонт дороги Троицк-Степное закончат на год раньше

Фото: Миндортранс Челябинской области.

Ремонт автодороги Троицк-Степное идет опережающими темпами. В прошлом году трасса попала в нацпроект «Безопасные качественные дороги», ее отремонтировали с 34-го по 47-й километр. В этом году она стала частью «Дорожного рывка», инициированного губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Работы идут опережающими темпами. План — 9,2 километров — выполнен к началу июля. На двух участках была проведена фрезеровка, заделаны трещины покрытия, уложены выравнивающий и верхний слои, укреплены обочины. Сейчас подрядчик «УралДорСтрой» приступил к работам, запланированным на 2024 год.

В общей сложности в этом году будут выполнены работы по ремонту 18 километров автодороги в полном объеме.

Отметим, в Челябинской области в этом сезоне будет отремонтировано 700 километров дорог, работы пройдут на 47 участках. Губернатор Алексей Текслер выделил дополнительные средства 7 муниципалитетам на ремонт важных направлений. Работы пройдут в Агаповском, Варненском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Октябрьском и Увельском районах и в Озерске.