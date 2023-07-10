Алексей Текслер возглавил делегацию Челябинской области на Иннопроме

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал ряд соглашений о сотрудничестве с предприятиями, реализующими знаковые инвестпроекты. Глава региона возглавил официальную делегацию южноуральского правительства на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

В рамках соглашений с акционерным обществом «Ситно» в Челябинской области появится центр по обработке и хранению семян мощностью 15000 тонн в год. Его построят на территории поселка Буранного Агаповского района. Также будет создан репродуктор первого порядка по кроссам кур мясного направления продуктивности в Кизильском районе. Сроки реализации проекта – с 2023 по 2026 год.

Кроме того, подписаны соглашения о взаимодействии правительства Челябинской области с Магнитогорским Заводом Прокатных Валков, а также с компанией «Урал Логистик», совместно с которой будет реализован инвестпроект по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров на территории Парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Планируется, что он даст менее 242 рабочих мест.