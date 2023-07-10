В Аргаяшском районе прошел областной Сабантуй

Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер принял участие в национально-культурном празднике «Сабантуй». В этом году традиционный праздник окончания посевных работ проходил в деревне Норкино Аргаяшского района.

Сабантуй-2023 объединил представителей 19 муниципальных образований Челябинской области, а также Екатеринбурга, Республик Татарстан и Башкортостан.

— Это общий праздник, праздник единения, где все народны, которые населяют Челябинскую область, как одна семья, — отметил Алексей Текслер. — Что очень важно, к нам приехали наши друзья из Татарстана и Башкортостана, благодарен им за это, каждый год мы вместе. Сегодня здесь весь регион.

Алексей Текслер ознакомился с экспозицией башкирских, татарских, казахских юрт и подворий, которые представили декоративно-прикладное творчество, предметы быта и блюда национальной кухни. Также глава региона посмотрел соревнования по национальной борьбе на поясах «кореш» и посетил конные скачки.