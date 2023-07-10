В Троицке Челябинской области проходят «Расулевские чтения»

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на пленарном заседании Международной научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России». Для участия в мероприятии в Троицк приехал Верховный муфтий России Талгат Таджуддина.

Глава региона отметил важность сплоченности общества и недопустимость его раскола по национальному или религиозному признаку под давлением недружественных государств. Алексей Текслер обратил внимание, что эта работа носит в Челябинской области системный характер.

— Четвертый год как конференция получила статус международной, — отметил глава региона. — К нам приезжают очень уважаемые в исламском мире шейхи. Сегодня были очень важные обсуждения, безусловно, мы их зафиксируем, будем развивать дальше. Все признали, что «Расулевские чтения» сегодня вышли далеко за пределы Челябинской области. Прозвучали идеи, чтобы начинать с молодежного дня, чтобы более активно вовлекать молодежь. Конференция развивается, и я благодарен тем, кто приезжает к нам: и Верховному муфтию, и шейхам.

В «Расулевсикх чтениях» приняли участие более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций из России и 21 страны ближнего и дальнего зарубежья.