Из-за сильной жары в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Южноуральцев предупреждают, что спасаться придется не только от невыносимой жары, но и от ливня с градом Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за очень сильной жары. Об опасной погоде сообщили в региональном Гидрометцентре. По данным специалистов, во второй половине дня 11 июля в большинстве районов Южного Урала температура поднимется до +36 градусов, а возможно и усиление зноя до +40.

На 12 июля прогнозируют +34, +39 градусов. Но в районах, над которыми соберутся облака, температура снизится до вполне терпимых +24 градусов.

Местами 12 июля разразятся грозы. В бурю вместо обычного освежающего дождя пройдут сильные ливни. Может посыпаться крупный град, а ветер усилится до 25 метров в секунду. Это потенциально опасная скорость: ветер такой силы легко ломает деревья и способен повредить крыши домов.

Напомним, из-за аномальной жары в Челябинске 11 июля закрыли детский контактный зоопарк.

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