В Челябинске мужчина избил девочку и пытался утопить детей на пляже

Фото: ЧОП "Варяг"

В Челябинске мужчина напал на детей на пляже. Инцидент произошел 10 июля у Первого озера.

Как рассказали в ЧОП «Варяг», челябинец сперва избил девочку, а потом накинулся на купавшихся детей. Он пытался обмотать детей сетью от буйков и утопить.

К счастью, довести свои замыслы до конца агрессору не удалось — его скрутили примчавшиеся на вызов охранники.

Странное поведение и нечеловеческая ярость дебошира заставили сотрудников ЧОПа предположить, что мужчина находится под действием запрещенных веществ.

Для дальнейшего разбирательства горожанина передали полицейским.

В УМВД Челябинска сообщили, что полицию вызвали очевидцы, обратившие внимание на неадекватное поведение мужчины на пляже. Задержанному 39 лет. В отношении него составили протокол об употреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача. За это нарушение законом предусмотрен арест на 15 суток либо штраф в сумме до 5 тыс. рублей. В полиции также устанавливают все обстоятельства происшествия на пляже и ищут свидетелей.

Напомним, в Симе после долгих поисков обнаружили тело 11-летней девочки. По подозрению в убийстве задержали отца подруги погибшей школьницы.

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