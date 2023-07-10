В Троицке Челябинской области планируется восстановить усадьбу купца Яушева

В Троицке начали восстанавливать купеческие дома. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер предложил восстановить в Троицке усадьбу Яушева. Идею глава региона озвучил во время встречи с бизнесменом Александром Ерахтиным, который выкупил и отреставрировал для туристов усадьбу купца Острова — памятник архитектуры 19 века.

— В городе очень много подобных объектов, сейчас мы думаем, обсуждаем тему дома Яушевых, — рассказал Алексей Текслер. — Если есть желание восстановить дом, сделать его полноценным культурным, туристическим центром. Основная задача, — когда человек приезжает, чтобы ему было куда сходить, чтобы было обязательно желание переночевать, и не одну ночь. Должна быть соответствующая программа и, самое главное, чтобы был интерес к этому. Мы должны реализовать идею с якорными туристическими объектами. Троицк — музей под открытым небом, это очевидно.

В восстановленной усадьбе купца Острова сегодня находится музей купечества Урала, музей римской медицины, а также гостевой дом. Алексей Текслер поручил также включить музей-усадьбу в туристический маршрут.