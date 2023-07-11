В челябинской ГКБ №1 начали работать новые аппараты КТ и МРТ

Фото: минздрав Челябинской области

В челябинской городской клинической больнице №1 появились новые аппараты магнитно-резонансной томографии и многосрезовой компьютерной томографии (МРТ и МСКТ). В подготовку помещений и покупку оборудования вложили 129 млн рублей.

Как рассказали в региональном министерстве образования, собственного аппарата МРТ в больнице никогда прежде не было. С апреля, когда начали использовать томограф, успели обследовать 280 пациентов. Но врачи продолжают учиться работе с новой техникой, и количество обследований надеются довести до 250 в месяц.

Аппарат МСКТ в больнице имелся. Но он был компактным, подходил только для пациентов легче 100 килограммов. Новое оборудование Canon не только более современное, но и рассчитано на пациентов, которые весят до 200 килограммов.

По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, новая техника поможет обследовать больше пациентов и сделать это в сжатые сроки.

— Для пациента это возможность быстро пройти все исследования, в течение двух недель получить результаты. В случае подтверждения диагноза его направят в областной онкоцентр, — рассказала Ирина Гехт.

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