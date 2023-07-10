В Троицке Челябинской области благоустроят набережную и пустят по ней речной трамвай

Фото: пресс-служба губернатора.

По реке Уй в Троицке будут ходить речные трамваи, а на набережной появятся новые смотровые площадки и места для отдыха. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Троицк.

— Мы планируем развивать здесь водно-речной транспорт, пустим трамвайчик небольшой, который будет катать жителей, туристов, — сообщил Алексей Текслер. — Также говорили про необходимость восстановления ипподрома в Троицке как одного из мест притяжения. Строим физкультурно-оздоровительный комплекс для жителей. В планах и школа искусств, и ряд других объектов. Недавно закончили восстановление ДК, сделали до этого стадион.

Проект благоустройства набережной в Троицке стал победителем на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году. На федеральный грант в 100 млн рублей уже обустроены прогулочные тропы, оборудован пляж.