Алексей Текслер презентовал Денису Мантурову скоростной лифт челябинского производства

Пресс-служба губернатора.

Лифт Челябинского завода «ВИТЧЕЛ» показали на главной промышленной выставке России «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня презентовал коллективный стенд региона заместителю председателя Правительства, министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Сейчас челябинское предприятие «ВИТЧЕЛ» — единственный завод в России, который выпускает пассажирские лифты со скоростью движения 4 м/с. Разработка полностью российская. Оригинальная конструкция скоростных лифтов разработана в собственном конструкторском отделе челябинского завода.

Летом и осенью текущего года на заводе «ВИТЧЕЛ» подготовят к испытаниям и сертификации новинку — лифты со скоростью движения 6 м/с.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что спецтехника и уникальное оборудование, которое сейчас разрабатывается и производится в регионе, будет востребовано не только в России, но и у зарубежных партнеров.

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