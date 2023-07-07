В Озерске студенты успешно закончили первый год обучения по программе «Профессоналитет»

Фото: ПО «Маяк» и сотрудники ОзТК.

Участники программы «Профессионалитет» в Озерске успешно закончили первый учебный год. На каждом этапе обучения студентов сопровождает градообразующее предприятие — производственное объединение «Маяк». Первые двенадцать учащихся уже трудоустроены на предприятие для участия в летней проектной сессии «Первого уровня практической подготовки».

Озерск — единственный город в России, где по программе «Профессионалитет» работают сразу два учебных заведения: Озерский технический колледж и колледж при Озерском Техническом институте НИЯУ МИФИ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечает важность профориентации и ее связку с технологической стратегией региона. В прошлом году в области открылись 12 профильных мастерских на базе учреждений СПО. В рамках проекта «Профессионалитет» были созданы 4 образовательно-производственных центра по ведущим отраслям промышленности Южного Урала. В этом году появятся еще 4 таких центра, что увеличит подготовку кадров, прежде всего для предприятий оборонно-промышленного комплекса.