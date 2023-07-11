В Челябинске начнут производить тракторы модели «Беларус»

Руководители предприятий подписали соглашение при участии губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Фото: правительство региона

Челябинский тракторный завод будет производить гусеничные тракторы «Беларус-2103». Реализация проекта начнется уже в ближайшее время, а завершится к 2033 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

Руководство челябинского предприятия заключило соглашение о выпуске новых моделей с Минским тракторным заводом (МТЗ). Стороны подписали документ на промышленной выставке «Иннопром-2023».

Согласно договору, МТЗ передаст права на производство трактора «Беларус-2103». Собирать модели будут на челябинском предприятии под брендами «ЧТЗ» и «АГРОМАШ».

— После согласования всех условий передачи прав, конструкторской и технологической документации планируется осуществить локализацию производства (включая литье, раскрой и гибку заготовок, механическую и термическую обработку, сварку, сборку и окраску) в Челябинске в два этапа, — отметили в пресс-службе правительства региона.

На первом этапе будет локализовано производство рам, каркасов кабины, элементов экстерьера, гидравлических и топливных баков, балластных и балансирных грузов, а также других деталей. На втором этапе челябинскому заводу предстоит освоить производство элементов ходовой системы: гусеница металлическая, каретки с катками, колесо и так далее.

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