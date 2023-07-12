В Челябинской области за 2,5 млрд рублей построят завод по производству гречки

Фирма получит от Сбербанка кредит на развитие производства в Челябинской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выставке «Иннопром-2023» компания «Ресурс» подписала со Сбербанком соглашение, по которому профинансируют строительство завода по производству гречневой крупы в Челябинской области. «Ресурс» выпускает продукцию под торговой маркой «Увелка». Как сообщает ИА «Уральский меридиан», на создание нового производства предприятию выдадут кредит в 2,5 млрд рублей.

На средства кредита построят цех по переработке гречихи, зернохранилище вместимостью 29,5 тыс. тонн и складской комплекс. Запустить новый завод в работу рассчитывают в 2024 году.

Ранее в расширение производства вложили 5 млрд рублей. На эти деньги для «Увелки» создали производственно-логистический комплекс с цехом по переработке овса, зернохранилищем и складом. Инвестиции позволили в 2,7 раза увеличить объем переработки и производства овсяных хлопьев.

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