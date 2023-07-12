Суд об избрании меры пресечения задержанному за убийство школьницы в Симе закрыли от СМИ

На окнах решетки, жалюзи закрыли Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Ашинском городском суде Челябинской области началось заседание по избранию меры пресечения Дмитрию М., который убил 11-летнюю школьницу в Симе. Как передает из Аши корреспондент КП-Челябинск, заседание закрыли от СМИ.

— Зал заседания было немного видно через окно. Но жалюзи закрыли, — передает наш коллега.

С утра на улицах Аши довольно пусто. В городе еще висят ориентировки по поиску девочки.

В Аше еще висят ориентировки Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.

Все, что известно об убийстве девочки на утро 12 июня мы собрали в одном материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru