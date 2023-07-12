Суд об избрании меры пресечения задержанному за убийство школьницы в Симе закрыли от СМИ

На окнах решетки, жалюзи закрыли
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
В Ашинском городском суде Челябинской области началось заседание по избранию меры пресечения Дмитрию М., который убил 11-летнюю школьницу в Симе. Как передает из Аши корреспондент КП-Челябинск, заседание закрыли от СМИ.
— Зал заседания было немного видно через окно. Но жалюзи закрыли, — передает наш коллега.
С утра на улицах Аши довольно пусто. В городе еще висят ориентировки по поиску девочки.
В Аше еще висят ориентировки
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Напомним, школьница пропала вечером 9 июля - не вернулась домой после прогулки с подругой. Родители организовали поиски ребенка. Волонтеры, пожарные и заводчане проверяли гаражи, квартиры, частные дома, заброшки и парки. Нашли ее утром 11 июля: зарезанную в лесу. Следователи задержали подозреваемого - 36-летнего отца подруги погибшей. Мы восстановили хронологию того вечера и составили карту.
Все, что известно об убийстве девочки на утро 12 июня мы собрали в одном материале.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru