В Челябинской области снова пропала 11-летняя девочка

Фото: vk.com/lizaalert_chlb

В селе Миасском Челябинской области пропала 11-летняя Наталья Мелякина. Девочка ушла из дома днем 11 июля и до сих пор не вернулась. По данным добровольцев из поискового отряда «Лиза Алерт», девочка может находиться в Копейске.

У школьницы светло-русые волосы, серые глаза, телосложение худощавое, рост около 140 сантиметров. На девочке в день пропажи были серая футболка, синие шорты и оранжевые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят сообщить по номеру единой диспетчерской 112, бесплатной горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52, либо организаторам поиска по номерам 89511263939 и 89636489452.

Напомним, накануне в Симе искали другую 11-летнюю девочку. К несчастью, найти ее живой не удалось. По подозрению в убийстве задержали 36-летнего мужчину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.