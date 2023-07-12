Челябинская область представила на «Иннопроме» технику для бурения скважин и перевозки взрывчатых веществ

Фото: пресс-служба губернатора.

На выставке «Иннопром-2023» представили уникальную совместную разработку южноуральских машиностроителей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с экспонатом компаний «АМТ Н.В.» и «ИНТЕО» на уличной экспозиции выставки.

Шасси для забоечной машины с колесной формулой 6х6 созданы АМТ. Навесное оборудование изготовлено компанией «ИНТЕО», которая с декабря 2019 года является резидентом Территории опережающего развития «Озерск» и производит технику для транспортировки взрывчатых веществ, бурения скважин, сельского хозяйства и дорожной отрасли.

В этом году компания «АМТ Н.В.» запустила производство нового модельного ряда полноприводных автомобилей с колесными формулами 6х6. В ряду новинок самосвалы, специальные тягачи, сортиментовозы — всего 7 наименований.

Выставленная на «Иннопроме» машина — продукт внутрирегиональной кооперации, развитие которой губернатор Алексей Текслер держит на личном контроле. Представленная техника используется для транспортировки забоечного материала на заряженный блок и засыпки во взрывные скважины.