В Челябинской области газифицировали еще один фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Газпром газораспределение Челябинск.

В поселке Михири Увельского района Челябинской области газифицировали фельдшерско-акушерский пункт. ФАП оборудован котельной с прибором учета газа и сигнализатором загазованности. С началом отопительного периода котельная будет введена в работу. Медицинский пункт будет обслуживать 200 жителей поселка.

Ранее к газораспределительным сетям были подключены три фельдшерско-акушерских пункта в поселках Зеленый Лог, Мирный, Формачево Увельского района, ФАП в поселке Кварцитный Троицкого района, а также ФАП в поселке Летягино Южноуральского городского округа.

В прошлом году в регионе было построено 570 километров газораспределительных сетей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что продолжается социальная догазификация.

— Подписали с «Газпромом» программу развития газификации региона. Не только строим сети, но и поддерживаем через специальную выплату приобретение внутридомового газового оборудования теми, кто в этом нуждается, — обратил внимание Алексей Текслер.

Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Кроме того, в круг ее получателей с увеличением суммы до 200 тысяч рублей включили членов семей мобилизованных и контрактников-добровольцев.