В челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» за месяц обратились 400 человек

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

400 обращений поступило в челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» за первый месяц работы. Большая часть из них касалась различных мер поддержки.

Участники СВО и их родные обращались за помощью в оформлении документов и выплат для служащих по контракту, при получении статуса ветерана или инвалида боевых действий и для организации медицинской реабилитации.

Решать вопросы в режиме «одного окна» участникам СВО и их родным помогают социальные координаторы, для которых минздрав и минсоц провели обучающие семинары.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что в регионе осуществляется комплексная поддержка участников СВО и их семей. К началу сентября филиал госфонда «Защитники Отечества» и служба сопровождения участников СВО переедут в новое здание на Университетской Набережной, которое сейчас достраивается. Также завершается ремонт военного госпиталя и обновляется оборудование.

Кроме того, в этом году откроется дополнительное учреждение по оказанию реабилитационных услуг военнослужащим, где предусмотрены программы лечения с учетом специфики ранений и инвалидности.