«Все стараются намокнуть»: жителей Магнитогорска решили освежить в жару с помощью поливальных машин

Воздух орошают во всех городских парках. Фото: администрация Магнитогорска

В Магнитогорске посетителей парков пытаются спасти от жары с помощью поливомоечных машин.

После того, как столбик термометра два дня подряд продержался на отметке в +37 градусов, в городе пошли на эксперименты. Как рассказали в мэрии, поливальными машинами решили не только мыть дороги и орошать газоны. Теперь машины в магнитогорских парках распыляют воду в воздухе. И заодно поливают всех желающих.

— Как показала сегодняшняя практика, в принципе, неплохо получается, — отметил директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Иванов. — Освежает. И асфальт немного охлаждается. И посетителям парков нравится: подбегают, все стараются намокнуть и сбить этот градус температуры.

Напомним, в Челябинской области 12 июля действует штормовое предупреждение. После аномальной жары возможны грозы и ливни с крупным градом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.