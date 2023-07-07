Алексей Текслер вручил медали «За любовь и верность» семьям, которые прожили в браке больше 25 лет

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер вручил южноуральским семьям медали «За любовь и верность». Всего в этом году награды удостоены 75 пар, которые прожили в браке от 25 лет, воспитали детей и подали пример крепости семейных устоев.

— Рад поздравить с наступающим праздником, Днем семьи, любви и верности, — обратился к парам Алексей Текслер, который провел прием вместе со своей супругой Ириной. — В Челябинской области традиционно пользуются уважением крепкие семьи, многодетные, трудовые династии. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас . Вы не просто много лет прожили в любви, согласии, вы пример для молодых, много сделали для развития нашего региона, нашей страны. Огромное вам спасибо! Поздравляю с заслуженными наградами и желаю счастья, здоровья, любви, активного долголетия, чтобы се получалось!

В 2022 году Президент России Владимир Путин присвоил Дню семьи, любви и верности, который отмечается с 2008 года, статус государственного праздника. В честь этой даты В Челябинской области пройдут торжественные бракосочетания.