В Челябинской области в 36-градусную жару на трассе заглох междугородний автобус

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области в аномальную жару на трассе М-5 сломался рейсовый автобус с пассажирами. Починить его помог сотрудник ГИБДД.

Автобус Hyundai вез 29 человек из Челябинска в Ашу. Возле поворота к детскому лагерю «Еланчик» у него отказала тяга на коробке передач. В 36-градусный зной водитель и пассажиры, в том числе дети, застряли на дороге.

Как рассказал в региональном ГУ МВД, заглохший автобус заметил сотрудник ДПС Федор Дроздов. Он пересадил пассажирку с грудным ребенком в свою служебную машину, где работал кондиционер. Еще четверым пассажирам помог уехать на попутных машинах. А затем полтора часа вместе с водителем чинил автобус.

Напомним, в аномальную жару умер крановщик, работавший на строительстве высотки в центре Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.