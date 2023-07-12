В Магнитогорске двое братьев не узнали и избили свою 73-ленюю мать

Пьяные сыновья набросились на пенсионерку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Магнитогорске два брата избили 73-летнюю мать.

Женщина уехала на дачу, а сыновья в ее квартире несколько дней подряд пили спиртное.

Вечером 9 июля хозяйка вернулась домой. Мужчины к тому времени настолько погрузились в пьянство, что не узнали родную мать. Они бросились на пенсионерку с кулаками, били ее по голове. Испуганные шумом соседи обратились в правоохранительные органы.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, задержали обоих пьяных агрессоров. Одному 43 года, второму 47. Мужчин забрали из дома и отвезли в отдел полиции для разбирательства.

Напомним, в Челябинске задержали мужчину, который под действием наркотиков пытался утопить детей на пляже.

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