Михаил Мишустин направил на дороги Челябинской области дополнительно 146 млн рублей

Фото: миндортранс Челябинской области.

В Челябинской области на ремонт и строительство дорог дополнительно направят из федерального бюджета 146 млн рублей. Распоряжение о распределении средств подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Решение связано с быстрыми темпами реализации проекта «Дорожный рывок», который объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщает региональный миндортранс, за сезон в области планируется ввести в эксплуатацию 710 километров дорог. На данный момент около 200 км из них уже сделаны, еще 500 км находятся в ремонте.

Федеральные средства позволят быстро решить проблемы с транспортной доступностью новых микрорайонов Челябинска. Так, по программе «Стимул» завершится строительство улицы 3-я Эльтонская в Чурилово.

Федеральная субсидия направлена на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства регионов России.

Дополнительное финансирование выделяется и на региональном уровне. Губернатор Алексей Текслер отметил, что работы идут не только на региональных, но муниципальных дорогах. Помощь области получили 14 городов и районов, откуда было больше всего обращений.