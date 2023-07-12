Завершены поиски пропавшей в селе Миасском 11-летней девочки

Девочка не ночевала дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области нашли 11-летнюю девочку, которая 11 июля ушла из дома в селе Миасском и не вернулась. Школьница жива и здорова.

Полицейские и добровольцы искали пропавшую в Миасском и Копейске.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, девочку нашли в магазине. Ее привезли в отдел полиции и готовятся передать родителям.

— Противоправных действий в отношении нее не совершалось, — уточнили в ГУ МВД.

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