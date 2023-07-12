В Челябинске задержали водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на улице Блюхера

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске после смертельного ДТП на улице Блюхера возбудили уголовное дело.

Авария произошла днем 11 июля. Грузовик Howo врезался в ехавший впереди Lifan. Столкнулись также Toyota и LADA Kalina.

Погибли двое пассажиров Lifan: 51-летняя женщина и 23-летний мужчина. 49-летний водитель легковой машины получил травмы.

Как рассказали в УМВД Челябинска, 34-летнего водителя грузовика задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Суд решит, отправить его в СИЗО или отпустить домой на время следствия.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть двух человек.

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