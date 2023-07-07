В Ашинском районе открыли детскую поликлинику после ремонта

Фото: Ирина Жигар, пресс-служба администрации Ашинского муниципального района.

В Ашинском районе после ремонта открылась детская поликлиника. Медучреждение отремонтировали по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», ремонт обошелся более чем в 14 миллионов рублей.

По решению губернатора Алексея Текслера выделены средства на оснащение детской поликлиники №1 новой мебелью. Обновленные кабинеты участковых педиатров, прививочный и комнату для грудного вскармливания уже оценили родители юных пациентов. К учреждению прикреплено 2000 детей, в смену возможно принять до 150 человек.

Напомним, губернатор Алексей Текслер на встрече с зампредом Правительства Татьяной Голиковой акцентировал внимание на улучшении первичного звена в здравоохранении региона. Программа модернизации призвана создать условия доступной и качественной медицины для населения в сельских и отдаленных территориях. В этом году в Челябинской области по федеральному нацпроекту «Здравоохранение» построят 58 фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики.