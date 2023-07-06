Алексей Текслер осмотрел новое здание филиала фонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба губернатора.

На Университетской Набережной в Челябинске завершается строительство нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО и филиала фонда «Защитники Отечества». Ход работ проконтролировал губернатор Алексей Текслер.

Глава региона отметил высокую готовность и обратил внимание, что здание со всем необходимым оборудованием должно заработать сразу в полномасштабном формате уже к началу сентября.

В новом центре участники СВО и члены их семей смогут получить полный комплекс услуг в режиме «одного окна», начиная от психологической и юридической поддержки до помощи в получении профобразования и трудоустройстве.

Также участники специальной военной операции и их близкие смогут воспользоваться услугами отделения МФЦ, тренажерным залом, обучиться уходу за родственниками, которые получили травмы в ходе СВО.

Отметим, в Челябинской области для комплексной поддержки участников СВО и их семей с начала года работает служба сопровождения. С 1 июня открыт филиал госфонда «Защитники Отечества», который за месяц принял 400 обращений. Также в регионе завершается ремонт военного госпиталя и обновляется медоборудование.