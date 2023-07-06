Сироты Челябинской области получат ключи от 26 квартир до конца месяца

Фото: минсоц Челябинской области.

Южноуральские дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат новые квартиры. По поручению губернатора Алексея Текслера в 2023 году на обеспечение жильем южноуральцев из этих категорий предусмотрено 1,2 млрд рублей.

В Копейске приобретено 19 квартир, в Пластовском районе – еще 7. Ключи от них жильцам вручат до конца месяца. В Троицке четыре человека уже заселились в новое жилье, до конца года будет закуплено еще шесть жилых помещений.

Отметим, в этом году по инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области появилась новая мера соцподдержки — единовременная выплата на жилье, которая дополнила существующий механизм выдачи квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Воспользоваться ей могут южноуральцы в возрасте от 23 лет, без судимости, имеющие постоянный доход.

Кроме того, совершеннолетние дети-сироты и дети без попечения родителей, которые еще не получили жилье, могут оформить ежемесячную компенсацию его аренды — от 3 до 6 тысяч рублей.