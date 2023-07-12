В Челябинской области похолодает до +9 градусов

После изнурительной жарый пойдет дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области после аномальной жары температура воздуха резко снизится. Уже в ночь на 13 июля в горных и низинных районах похолодает до +9 градусов. Во прочих районах будет от +13 до +18 градусов.

В четверг днем, по прогнозу метеорологов, погода должна быть жаркой, но не аномально жаркой: +23, +28. Возможны дожди и грозы.

В пятницу 14 июля начнутся умеренные дожди. Днем столбик термометра не поднимется выше отметки в +23 градуса.

А в ночь на субботу 15 июля от +9 до +14 градусов будет не только в горах, но и во всех остальных районах Челябинской области. Дожди не прекратятся, а днем в субботу прогнозируют от +16 до +21 градуса. Теплее будет только на юге региона: до +26.

На окончание нестерпимого зноя надеются многие южноуральцы.

В аномально жаркий день в Челябинске умерли шедший из продуктового магазина мужчина и находившийся в кабине высотного крана рабочий.

В институте ГО и ЧС предупредили, что из-за солнцепека могут деформироваться железнодорожные рельсы.

А в Магнитогорске решили спасать горожан от перегрева устроив им душ из поливальных машин.

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