Житель Челябинска продает коллекцию из сотни фарфоровых статуэток за 3 млн рублей

Фото с сайта Avito

Житель Челябинска выставил на продажу через портал бесплатных объявлений уникальное собрание статуэток из фарфора. Всего в коллекции — 136 штук на разные сюжеты. Есть там и влюбленные пары, но большинство — изящные дамы с цветами, плодами, музыкальными инструментами и, конечно, с собачками. Есть несколько крупных статуэток всадниц на лошадях.

— Коллекция в идеальном состоянии. Все разные, с симпатичными выразительными личиками. Собирались больше пятнадцати лет. Прекрасная коллекция для души. Она будет радовать вас каждый день, — написано в объявлении.

Свою коллекцию продавец оценивает в 3 млн 300 тыс. рублей — примерно по 24 тыс. за каждый экспонат. Но продать мужчина готов только все целиком, несмотря на поступающие предложения. Как рассказал владелец коллекции Hornews.com, ее хранение стало обременительным для семьи: фарфоровые дамы высотой от 23 до 32 см каждая в стеклянных шкафах занимают много места и собирают пыль.

Находится огромное собрание в Металлургическом районе. Стеклянные витрины для хранения продавец отдает вместе со статуэтками.

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