Из Челябинской области попытались вывезти контрабандой 84 тысяч консервов с рыбой

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

В Челябинской области пресекли незаконный вывоз крупной партии консервов в Таджикистан. Сотрудники таможни и ФСБ остановили грузовик контрабандистов в автомобильном пункте пропуска Бугристое.

В грузовом отсеке машины обнаружили 84 тысяч рыбных консервов: килька в томатном соусе и шпроты в масле. При этом предъявленный водителем ветеринарный сертификат оказался поддельным и Россельхознадзором не выдавался. Общий вес контрабандной продукции составил 21 тонн.

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

— На основании переданных региональным УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности, таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — прокомментировал заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

Стоимость партии нелегального товара оценивается в 3,5 миллионов рублей. В настоящий момент вся продукция изъята, идет следствие.

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