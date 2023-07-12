В Тракторозаводском районе Челябинска подходят к финалу работы по благоустройству сквера с башней

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске подходит к финалу благоустройство сквера с башней на улице Южноуральской. Как сообщили в городской администрации, работы выполнены на 80%.

— В настоящий момент в сквере уложена разноформатная безфасочная тротуарная плитка, сделано резиновое покрытие, разбиты газоны, — отметили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Впереди подрядчику предстоит сделать спортивные и детские сооружения, установить освещение и завершить реконструкцию башни с часами. Полностью сквер будет готов к 1 августа.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

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