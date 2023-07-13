Трассу Челябинск-Троицк перекроют 13 июля

Движение остановят на 40 минут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь с 13 на 14 июля в Челябинской области ограничат движение по трассе А-310 Челябинск-Троицк. Над дорогой будут устанавливать модульный пешеходный переход.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», переход появится на 46 километре трассы. Ради его сборки на участке дороги ограничат скорость с 22:00 до 23:00 13 июля, а также с 23:40 13 июля до 1:40 14 июля.

При этом с 23:00 до 23:40 13 июля движение на месте работ полностью перекроют.

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