В Челябинске готовятся к падению деревьев и дорожных знаков: городские службы перевели в особый режим

После аномальной жары начнутся дожди Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за штормового предупреждения челябинские дорожные и коммунальные службы перевели в режим особой готовности. В Челябинской области прогнозируют грозы и сильные порывы ветра. А с пятницы 14 июля начнутся дожди.

— При обрушении на проезжую часть деревьев, дорожных знаков и посторонних предметов, мешающих безопасному проезду автотранспорта, подрядчики оперативно их ликвидируют, — сообщили в мэрии Челябинска.

Очищать ливневую канализацию от засоров готовятся сотрудники МБУ «ЭВИС». О проблемах с ливневкой горожане могут сообщить в диспетчерскую по номеру 8 (351) 727-46-26.

Напомним, в Челябинской области прогнозируют похолодание до +9 градусов.

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