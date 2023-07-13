В Челябинской области 13 июля на три часа перекроют трассу М-5

Объехать закрытый участок смогут только легковые машины, автобусам и грузовикам придется ждать снятия ограничений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ашинском районе 13 июля на три часа остановят движение по участку трассы М-5. Проехать нельзя будет по отрезку дороги с 1565 по 1576 километр с 10:00 до 13:00.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», трассу перекроют, чтобы безопасно провести очередной этап буровзрывных работ. Породу разбивают взрывами во время реконструкции дороги. Останавливать движение на трассе М-5 планируют каждый четверг до 1 октября.

На легковой машине объехать перекрытый участок можно через Ашу, Миньяр и Сим.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июля в Челябинской области перекроют трассу А-310.

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