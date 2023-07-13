Надели балаклавы, угрожали пистолетом: в Челябинске будут судить бандитов, грабивших прохожих в новогоднюю ночь

Денег и вещей лишились трое жителей Челябинска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске в суд передали уголовное дело четверых сообщников, которые грабили прохожих на улицах.

Младшему из обвиняемых 21 год, старшему 24. Трое из подельников — иностранные граждане.

Вечером 31 декабря 2022 года приятели сели в ВАЗ-2109 с фальшивыми номерами (у одного из молодых людей вдобавок были поддельные водительские права) и стали колесить по Металлургическом району Челябинска в поисках жертв.

Сначала бандиты напали на прохожего на улице Кавказской. Сообщники надели балаклавы, угрожали травматическим пистолетом. Им удалось отобрать у мужчины вещи стоимостью 9,3 тыс. рублей.

За два часа до полуночи они ограбили еще двоих челябинцев на улице Приборостроителей. Отняли деньги и телефоны. Ущерб позже оценили в 11 тыс. рублей.

Бандитов удалось задержать. Трое из них ожидают суда в СИЗО, а один под домашним арестом. «Девятку» с поддельными номерами арестовали.

Судить сообщников будут за разбой, использование заведомо подложного регистрационного знака в целях совершения преступления и использование поддельного документа.

— Вину в совершении преступлений обвиняемые признали в полном объеме, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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