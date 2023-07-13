Отвлекся от дороги: устроивший массовое ДТП в Челябинске водитель грузовика признал вину

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Центральный райсуд Челябинска арестовал водителя грузовика, спровоцировавшего массовую аварию с двумя погибшими на улице Блюхера. Мужчина до 11 сентября будет находиться в СИЗО.

— Обвиняемый вину признал, пояснил, что отвлекся от управления, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчину обвиняют в нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть двух человек.

Напомним, самосвал Howo днем 11 июля ехал по улице Блюхера и врезался в двигавшийся впереди легковой Lifan. Lifan в свою очередь врезался в LADA Kalina. Отечественный автомобиль ударом отшвырнуло на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota Fortuner.

В аварии погибли пассажиры Lifan — 51-летняя мать и 23-летний сын. Травмы получили 48-летний отец, управлявший машиной, и 13-летняя дочь. Девочка находится в больнице.

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