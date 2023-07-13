Легендарная группа «Братья Енотовы» выступит с концертом на «Дне поля-2023»

«Братья Енотовы» исполнят полюбившиеся всем хиты. Фото: соцсети группы «Братья Енотовы»

«День поля-2023» в Челябинской области – это не только деловая программа и демонстрация сельскохозяйственных новинок и достижений аграрного комплекса, но ещё и весёлый семейный праздник с насыщенной культурной программой.

Главным культурным событием второго дня выставки станет выступление челябинской группы «Братья Енотовы».

Коллектив является настоящим региональным брендом и имеет всероссийскую известность, несмотря на отсутствие «столичной прописки». Авторская музыка группы звучит в фильме «Вождь разнокожих» с Дмитрием Дюжевым в главной роли. В творческом багаже коллектива — совместный музыкальный клип с Сергеем Безруковым, Олегом Митяевым, группой «Ариэль», а также Станиславом Ярушиным. А благодаря совместному проекту с Джеймсом Янгом (США) и выступлению на международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) «Братьев Енотовых» знают и за пределами страны.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

22 июля в поселке Тимирязевский они исполнят полюбившиеся всем хиты, сыграют на различных, в том числе эксклюзивных, музыкальных инструментах. Помимо авторского материала, сделавшего группу известной в России, в богатом репертуаре коллектива много современных песен, услышать которые смогут все посетители выставки.

Концерт «Братьев Енотовых» на «Дне поля» обещает стать ярким событием этого лета.

Напомним, сельскохозяйственная выставка «День поля-2023» состоится в посёлке Тимирязевском Чебаркульского района.

Приезжайте на «День поля» всей семьей! Вход бесплатный. Необходима предварительная регистрация на сайте.