«Эксперимент не удался»: Степан Фирстов прокомментировал реформу МСУ в столице Южного Урала

Председатель регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области Степан Фирстов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Реформа местного самоуправления прошла в 2014 году. Тогда была создана система районных советов, а количество депутатов увеличилось с 37 до 170. Предполагалось, что реформа МСУ сделает власть ближе к народу.

В последнее время на уровне городских властей всё чаще говорят об отказе от районных депутатов. 12 июля в Челябинске прошли публичные слушания по этому вопросу. Однако окончательное решение о судьбе МСУ в столице Южного Урала должны принять депутаты регионального парламента.

– Я считаю, что эксперимент с районными депутатами не удался,– комментирует ситуацию депутат Законодательного собрания Челябинской области, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Степан Фирстов. – Важные решения по-прежнему принимали на уровне руководства города, а районные депутаты были лишней прослойкой, которые, по сути, ни за что не отвечали. Их наделили дублирующими полномочиями при отсутствии реальных рычагов власти. И ближе к народу за эти годы районные депутаты не стали. Некоторые из них с помощью властного статуса решали свои вопросы. Кроме того, наличие 170 депутатов – лишняя нагрузка на городской бюджет, что в нынешних условиях, на мой взгляд, непозволительная роскошь. Минус действующей системы еще и в отсутствии прямых представителей в Челябинской городской думе. С учетом всех обстоятельств фракции «Партии пенсионеров» будут голосовать за отказ от районных советов, упразднение районных депутатов и прямые выборы городской думы.

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