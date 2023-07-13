Две иномарки разбились возле дворца спорта «Юность» в Челябинске

Фото: Вадим АРХИПОВ

В центре Челябинска в полдень 13 июля столкнулись Chery Tiggo и Toyota Camry. Авария произошла на пересечении улиц Труда и Красной, рядом с дворцом спорта «Юность».

Фото: Вадим АРХИПОВ

Обе машины сильно помяло, Toyota после столкновения отшвырнуло с дороги, она застряла между газоном и участком, где идет ремонт асфальта.

Фото: Вадим АРХИПОВ

По сообщениям очевидцев, в Chery ехала семья с маленьким ребенком.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска за рулем Chery была 31-летняя челябинка, Toyota управляла 35-летняя женщина. В аварии никто не пострадал.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Попавших в ДТП, тем не менее, осмотрели медики. Фельдшер скорой помощи подтвердил корреспонденту КП-Челябинск, что обошлось без серьезных травм, участники аварии отделались ушибами.

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