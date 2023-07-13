В Челябинской области собака напала на 11-летнюю девочку

Фото: администрация Челябинска

В Троицке челябинской области крупная собака набросилась на 11-летнюю девочку. Ребенка отбили очевидцы. Они же вызвали врачей и полицию. Искусанной школьнице оказали первую помощь в травмпункте. Госпитализация не понадобилась, девочку отправили долечиваться дома.

Как сообщили в мэрии Троицка, собаку быстро поймали и привезли на обследование на ветеринарную станцию. Возможно, животное домашнее: на шее у собаки ошейник. Хозяина сейчас пытаются разыскать с помощью полиции.

— Администрация оказывает необходимое содействие для восстановления здоровья ребенка и готова предоставить помощь в случае необходимости дальнейшей реабилитации, — добавили в мэрии.

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