На полигоне ТБО в Полетаево дали несколько советов, как помочь экологии и отказаться от пластика

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В последнее время использование пластика стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Он повсюду: независимо от того, где мы находимся, нас окружают полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки, различные обертки и упаковки товаров, мелкие бытовые предметы. Объем пластиковых изделий постоянно возрастает, в особенности это наблюдается летом, когда множество людей предпочитают проводить свободное время на природе, отдыхая от городской суеты.

Несмотря на предпринимаемые в России меры по сокращению объемов захоронений пластика и развитие перерабатывающих технологий, он все еще представляет огромную угрозу для экосистемы.

Сортировщики полигона ТБО, которые ежедневно обрабатывают пластиковые отходы на предприятии, уверены: чтобы закрыть вопрос переизбытка пластика на планете, необходимо не только использовать современные технологии его утилизации, но и снизить производство пластиковых изделий. Осуществить это можно с помощью сокращения потребления, то есть – отказаться или заменить пластиковые изделия более экологичными альтернативами.

Сотрудники полетаевского полигона ТБО дали несколько советов, которые помогут сократить количество пластиковых отходов и не навредить природе.

Откажитесь от одноразовой посуды, пластиковых соломинок и бутылок

Выезжая на пикник, лучше взять обычную многоразовую посуду. Пластиковые соломинки и бутылки можно заменить металлическими или стеклянными аналогами, которые и прослужат гораздо дольше.

Замените полиэтиленовые пакеты тканевыми эко-сумками

Замена пакета эко-сумкой не только поможет экологии, но и сократит ваши расходы. Для удобства храните многоразовые сумки для покупок в местах, где они могут вам пригодиться. Также складные сумки и авоськи могут легко поместиться в сумочке или кармане. Кстати, во многих странах уже введён запрет на продажу пакетов, что не привело к критичному снижению потребительского комфорта.

Покупайте продукты в своих контейнерах

Постарайтесь покупать весовые продукты: крупы, макароны, чай, колбасные и мясные изделия, сыры и прочее. Желательно в свои контейнеры или используя мешочки-фруктовницы. Также отдавайте предпочтение продуктам в бумажной упаковке или стекле, которые можно использовать многократно.

Откажитесь от воздушных шаров и праздничных конфетти

Любое мероприятие можно сделать более экологичным, просто отказавшись от воздушных шаров. Заменить их можно декором из биоразлагаемых материалов, например, бумаги. Напомним: воздушные шары и конфетти часто становятся причиной гибели птиц, а в морские воды ежегодно попадает несколько тонн микропластика! Кроме прочего, он вредит не только окружающей среде, но и дыхательным путям людей и животных.

Откажитесь от ушных палочек и пластиковых зубных щеток

Неожиданно, но обычные ватные палочки являются самым распространенным мусором, который люди оставляют после себя на пляжах. Ежедневно в мире производится около 1,5 млрд палочек. Увы, но такой вид отходов практически не подлежит переработке, поэтому в масштабе долгосрочной перспективы маленький предмет личной гигиены может стать огромной проблемой всей планеты. Переходите на многоразовые силиконовые ушные палочки, а пластиковые зубные щётки можно заменить более экологичными – бамбуковыми.

– Отказ от пластика — это изменение образа жизни, которое не происходит мгновенно. Так что, не ругайте себя, если что-то пойдет не по плану или не так быстро, как бы хотелось. Помните, каждое маленькое действие помогает сформировать полезную привычку. Даже небольшой вклад в общее дело сделает мир чище, – отмечают сотрудники полетаевского полигона ТБО.

К слову, ежегодно миллионы людей по всем миру участвуют в акции «Июль без пластика», стараясь в течение месяца сокращать то количество пластиковых отходов, которые они привыкли отправлять на свалку.