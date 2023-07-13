В Челябинске у водителя-лихача отобрали BMW за десятки дорожных штрафов

Фото: ГУФССП по Челябинской области

В Челябинске лихача прямо на дороге оставили без машины: дорогой BMW арестовали из-за накопленных водителем штрафов.

Сотрудники ГИБДД решили проверить документы у водителя BMW 630i Сoupe. Машину пробили по служебной базе и удивились. Оказалось, что владелец авто не выплатил 177 долгов в сумме на 256 тыс. рублей. Большая часть взысканий — просроченные дорожные штрафы, в основном, за превышение скорости. Гонщик-любитель нарушал правила не только в Челябинской области, но и в Москве, Татарстане, Чувашии, Владимирской области и других регионах.

Полицейские связались с коллегами из службы судебных приставов, а те срочно приехали на дорогу и арестовали иномарку. Машину увезли на эвакуаторе, а водитель превратился в пешехода.

— Теперь собственник стоит перед дилеммой: либо попрощаться с автомобилем, который будет реализован в счет погашения долгов, либо изыскать средства и оплатить все задолженности плюс исполнительский сбор в размере 58 ты. рублей, — прокомментировали в региональном ГУФССП.

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